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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

VakıfBank Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek!

VakıfBank Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek!

VakıfBank'ın yazılım konusunda kendisini geliştirmek isteyen gençlere eğitim verdiği Fullstack Bootcamp 2023'e başvurular 10 Ağustos'ta sona erecek.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, programa başvuruların tamamlanmasının ardından adayların heyecanlı süreci devam edecek.

Başvuru kriterlerini sağlayan adaylar arasından teknik test ve video mülakatları başarıyla geçen katılımcılar, 9 Eylül-28 Ekim döneminde gerçekleştirilecek program kapsamında 8 haftalık yoğun bir teknik eğitim alacak.

Üniversitelerin bilgisayar bilimleri, bilgisayar-yazılım mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, elektrik-elektronik mühendisliği, haberleşme-elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, matematik mühendisliği, matematik ve istatistik bölümlerinden mezun olan gençler ile yaşı daha büyük adaylar da ilgili alanlardaki önceki çalışmalarını aynı tarihe kadar ileterek Bootcamp'e katılabilecek.

.NET, Sql ve Angular teknolojilerinde bilgi ve becerilerini geliştirme imkanı bulan katılımcılar, eğitimlerin ardından hazırladıkları bitirme projelerini sunacaklar ve kariyerlerine VakıfBank'ın yazılım ekibinde devam etme olanağı da yakalayacak.

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