Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada
ANTALYA'da kayalıklardan düştüğü Düden Çayı’nda mahsur kalan genç kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Tehlikeye aldırmadan akıntılı çaya giren itfaiye ekibi, simite aldığı kadını iple kıyıya çıkardı. Genç kadının ölümle yaşam arasındaki mücadelesi objektife böyle yansıdı.
Olay, saat 09.15 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak alt tarafından geçen Düden Çayı’nda meydana geldi. 23 yaşındaki Esengül Yenenç, çayın kayalık bölgesinden dengesini kaybederek suya düştü.
Sürüklenmeye başlayan kadın şans eseri kenarda suya uzanan ağaç dallarına tutunmayı başardı.
Kadının “İmdat” çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Makilik alandan çaya inen itfaiye hemen kadını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı.