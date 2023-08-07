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Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada

ANTALYA'da kayalıklardan düştüğü Düden Çayı’nda mahsur kalan genç kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Tehlikeye aldırmadan akıntılı çaya giren itfaiye ekibi, simite aldığı kadını iple kıyıya çıkardı. Genç kadının ölümle yaşam arasındaki mücadelesi objektife böyle yansıdı.

Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada

Olay, saat 09.15 sırasında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5721 Sokak alt tarafından geçen Düden Çayı’nda meydana geldi. 23 yaşındaki Esengül Yenenç, çayın kayalık bölgesinden dengesini kaybederek suya düştü.

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Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada

Sürüklenmeye başlayan kadın şans eseri kenarda suya uzanan ağaç dallarına tutunmayı başardı.

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Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada

Kadının “İmdat” çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

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Genç kadın kendini buz gibi suyun içinde buldu! Tepki gösterdiler: Ne işin vardı kızım orada

Makilik alandan çaya inen itfaiye hemen kadını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı. 

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