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Kedilere asit dökerek zarar vermişti! O caninin cezası belli oldu...

Kedilere asit dökerek zarar vermişti! O caninin cezası belli oldu...

EYÜPSULTAN'da sokak kedilerinin üzerine kezzap dökerek zarar veren şüpheliye toplam 91 bin 80 lira para cezası kesildi. Şüphelinin hayvan bulundurması da yasaklandı.

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Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pierre Loti Tepesi'ne mezarlık içerisinden çıkılan merdivenlerde kedilere kezzap döküldüğü ihbarı üzerine harekete geçmişti, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri kezzapla kedilere zarar veren şüphelinin kimliğini tespit etmişti.

3 kediyi kimyasal sıvıyla yaralayan Murat Ö. (43) isimli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltın alındı. Murat Ö.'nün suçunu kabul ettiği, beslediği tavşan ve civcivleri yedikleri için kedilere zarar verdiğini söylediği öğrenilmişti.

Polis ekipleri, şüphelinin gösterdiği yerdeki kimyasal maddelere el koymuştu. Şüpheli ayrıca suçunu da kabul etmişti. Çaycılık yaptığı öğrenilen Murat Ö. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin toplamda 20 kediye zarar verdiği belirlendi. Şüpheliye her kedi için 4 bin 554 lira olmak üzere toplamda 91 bin 80 lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Murat Ö.'nün ayrıca hayvan bulundurması yasaklandı. Öte yandan şüphelinin elindeki asit kutularıyla yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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