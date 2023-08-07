Murat Ercan kimdir, aslen nereli? AK Parti'nin Ankara adayı olacak deniyor

Türkiye 2024 yılının mart ayında yerel seçimlere gidecek. Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı yeniden almak içim kolları sıvadı, adaylar kim olacak merak ediliyor. AK Parti kulislerinde adaylık için adı geçen isimlerden biri de Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan oldu. Murat Ercan'ın adı Ankara Belediye Başkanlığı için geçiyor. Peki kimdir Murat Ercan, aslen nereli, yaşı kaç?

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2024 yılının mart ayında vatandaş yerel seçimler için oyunu kullanacak. AK Parti ise yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı almak için yeniden kolları sıvadı, hazırlıklara başladı. Peki AK Parti İstanbul ve Ankara Belediye Başkan adayları kim olacak? Kulislerden adı sızan isimlerden biri de Murat Ercan oldu. Murat Ercan şu anda Sincan Belediye Başkanı. Peki kimdir Murat Ercan, aslen nereli, kaç yaşında?

Aslen Kırşehirli olan Murat Ercan 1974 doğumlu. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun oldu.

Murat Ercan kimdir?

Murat Ercan 1974 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla yurdun çeşitli şehirlerinde devam ettikten sonra 1991 yılında Keçiören Lisesinden mezun oldu.

Sırası ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun oldu. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bu alanda doktora çalışmaları devam etmektedir.

AK Parti Teşkilatlarında, mahalle, ilçe ve il düzeyinde farklı görevler üstlendi. 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ardından 10 Kasım 2017’de Sincan Belediye Başkanlığı görevine geldi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sincan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Murat ERCAN İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.