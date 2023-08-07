Tevfik Göksu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? AK Parti'nin İstanbul adayı mı olacak kulis bilgisi

Türkiye 2024 yılının mart ayında yerel seçimlere gidecek. Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı yeniden almak içim kolları sıvadı, adaylar kim olacak merak ediliyor. AK Parti kulislerinde adaylık için adı geçen isimlerden biri de Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu oldu. Tevfik Göksu'nun adı Ankara için geçiyor. Peki Tevfik Göksu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

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2024 yılının mart ayında vatandaş yerel seçimler için oyunu kullanacak. AK Parti ise yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı almak için yeniden kolları sıvadı, hazırlıklara başladı. Peki AK Parti İstanbul ve Ankara Belediye Başkan adayları kim olacak? Kulislerden adı sızan isimlerden biri de Tevfik Göksu oldu. İstanbul Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu'nun hayatı bu gelişme sonrası merak edildi. Tevfik Göksu aslen Ankara Gölbaşı doğumlu ve 57 yaşında. Hacer Göksu ile evli olan Tevfik Göksu'nun 4 çocuğu vardır.

Mehmet Tevfik Göksu kimdir?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 Gölbaşı Adıyaman’da dünyaya geldi. ilköğrenimini Gölbaşı’nda, ortaöğrenimini 1980-1985 yılları arasında İstanbul Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Akademik çalışmalarını sosyoloji alanında yoğunlaştıran Mehmet Tevfik Göksu, Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde başladığı doktora çalışmalarını Siyaset Sosyolojisi üzerine devam ettirdi.Göksu, Refah ve Fazilet Partilerinde İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Siyasi çalışmalarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasını sürekli devam ettiren Göksu, Milli Gençlik Vakfı İstanbul İl Kuruculuğu ve Marmara Bölge Başkanlığı yaptı.

Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatını sürdüren Göksu’nun Araştırmacılar Derneği, Teknik Elemanlar Derneği, ASKON ve Adıyamanlılar Vakfı üyelikleri halen devam etmektedir.2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde partisi tarafından Esenler Belediye Başkan Adayı gösterildi ve seçimi yüzde 48 gibi yüksek bir oy oranı ile kazandı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimleri için partisi AK Parti’den yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimi’nde de oylarını yaklaşık yüzde 32 arttırarak; seçmenin yüzde 62.7’sinin oyunu aldı. Göksu, aynı zamanda bir önceki seçime göre oylarını da en çok artıran İlçe Belediye Başkanı oldu.

31 Mart 2019 Mahali İdareler Seçimleri’nde yine partisi tarafından Esenler Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Tevfik Göksu, seçimi yüzde 65,4 oy oranı ile kazandı. Esenler Belediye Başkanlığı yanı sıra İBB Meclisi’nde AK Parti Grup Başkan Vekili olarak da görev alıyor.

İngilizce ve Arapça bilen Mehmet Tevfik Göksu evli ve dört çocuk babasıdır.