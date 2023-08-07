BIST 7.476
DOLAR 27,00
EURO 29,65
ALTIN 1.678,22
HABER /  DÜNYA

Burkina Faso ve Mali, Nijer'e heyet gönderiyor!

Burkina Faso ve Mali, Nijer'e heyet gönderiyor!

Burkina Faso ve Mali, Nijer'deki cuntayla dayanışma göstermek için Niamey'e heyet gönderiyor.

Abone ol

Mali ordusundan yapılan açıklamada, "kardeş Nijer halkıyla dayanışma göstermek için" Burkina Faso ile ortak heyetin Niamey'e gönderileceği kaydedildi.

Heyette Mali Devlet Bakanı, Bölgesel İdare Bakanı ve Hükümet Sözcüsü'nün de yer aldığı belirtildi.

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre gece yarısı itibarıyla dolmuştu.

ECOWAS, 30 Temmuz'da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

Bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini bildiren ECOWAS, beklenenin aksine sürenin dolmasıyla askeri operasyon başlatmadı.

Sürenin dolmasına birkaç saat kala askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) tarafından yayımlanan bildiride, muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahasının ikinci emre kadar kapatıldığı duyuruldu.

Bildiride, yabancı bir ülkenin ECOWAS işbirliğinde Nijer'e operasyon hazırlığında olduğu iddia edildi ve ECOWAS'ın halihazırda 2 Orta Afrika ülkesine asker konuşlandırdığı kaydedildi.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika'daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer'e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS'ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da köprüye sıkışan kediyi itfaiye kurtardı!
Çorum'da köprüye sıkışan kediyi itfaiye kurtardı!
Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu belli oldu Wilfried Zaha...
Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı kamp kadrosu belli oldu Wilfried Zaha...
Aydın'da 9 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Aydın'da 9 yaşındaki çocuğun akıllara durgunluk veren ölümü
Yönetmen Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" filmi Fransa'dan ödül aldı!
Yönetmen Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı" filmi Fransa'dan ödül aldı!
Serhat Oğuz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serhat Oğuz kimdir hangi partiden, görevi ne?
Serhat Oğuz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Serhat Oğuz kimdir hangi partiden, görevi ne?
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu!
Kedilere asit dökerek zarar vermişti! O caninin cezası belli oldu...
Kedilere asit dökerek zarar vermişti! O caninin cezası belli oldu...
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Piyasalarda fiyat istikrarı için çalışıyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Piyasalarda fiyat istikrarı için çalışıyoruz
İstanbul Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi!
İstanbul Pendik Limanı'nda 43 bin 200 kaçak elektronik sigara ele geçirildi!
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda! Bakanlık ve İBB anlaştı iddiası
İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda! Bakanlık ve İBB anlaştı iddiası
Murat Ercan kimdir, aslen nereli? AK Parti'nin Ankara adayı olacak deniyor
Murat Ercan kimdir, aslen nereli? AK Parti'nin Ankara adayı olacak deniyor
İngiltere'de salgın paniği: 'Eris' tüm ülkeye yayıldı!
İngiltere'de salgın paniği: 'Eris' tüm ülkeye yayıldı!