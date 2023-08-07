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Çorum'da şap nedeniyle 15 köy karantinaya alındı!

Çorum'da şap nedeniyle 15 köy karantinaya alındı!

ÇORUM'un SUNGURLU İlçesi'ne bağlı Büyükincesu köyünde görülen şap hastalığı nedeniyle 15 köy ve merkez mahalleleri karantinaya alındı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde aşılama çalışması başlattı.

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İlçeye bağlı Büyükincesu Köyünde şap hastalığı nedeniyle, 10 kilometre çapı içerisinde kalan Küçükincesu, Kamışlı, Çavuş, Kırankışla, Akçalı, Kemallı, Küçükpolatlı, Tatlı, Göller, Beşkız, Körkü, Salman, Ayağıbüyük, Gökçam Köylerinin ve Çiftlik Mahallesi hariç merkez mahalleleri karantinaya alındı. Bölgeye hayvan ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışlarına kısıtlanma getirilirken, hayvanların ise meraya bırakılması yasaklandı.

'Aşılama çalışmalarına başlandı'

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köylerde aşılama çalışması başlattı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekim Semih Yaman, “Büyükincesu Köyü’nde şap hastalığı çıktı. 3 kilometre çapında koruma, 10 kilometre çapında ise gözetim bölgesi oluşturuldu. Bu alan içerisinde 15 köy ve merkez var. Bu çerçevede Küçük Polatlı Köyü’ne aşılamaya geldik. Şimdi sığırların aşılaması bitmek üzere. Daha sonra küçükbaş aşılamasına başlayacağız. Bu hafta içinde yaklaşık 7 bin 500 büyükbaş, 7 bin 500 ise küçük baş hayvanın aşılamasını tamamlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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