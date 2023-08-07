Misafirliğe gittikleri ev sonu oldu! Ankara'da korkunç olay

ANKARA’da ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin penceresinden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki Menesa Baykan, ailesiyle birlikte misafirliğe gittiği evin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan minik kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ankara Hastanesi’ne sevk edildi ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.