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Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi?

Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi?

Bugün MEB tarafından 3. yerleştirme sonuçları yani 2. nakil sonuçları erişime açılacak. Öğrenciler için lise kayıt işlemleri başlayacak. Peki herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak cevabı hazır! İlk tercihlerde yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci nakil tercihlerinde merkezi yerleştirme grubundan bir okula geçebilir.

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Yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci, nakille merkezi yerleştirmeden bir okula geçebilir mi? İlk tercihlerde yerel yerleştirmeden bir okula yerleşen öğrenci nakil tercihlerinde merkezi yerleştirme grubundan bir okula geçebilir. Peki LGS yerleştirmeler nasıl yapılacak? Lise tercihi onaylandıktan sonra değiştirilebilir mi?

Tercih döneminde merkezi sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme tercihi yapmış öğrenciler için her 30 kontenjana 2 olacak şekilde ek kontenjan verilecek. Ek kontenjanlara yerleştirme işlemleri merkezi yerleştirme esasları çerçevesinde puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas nakillerde ve sonraki tüm nakil işlemlerinde ek kontenjan kullanılmayacak.

Merkezi yerleştirme ne demek?

Merkezi yerleştirme işlemleri, LGS puanına göre öğrenci kabul eden okullara yapılan bir yerleştirme türüdür. Bu yerleştirme türünde ise, öğrencilerin, sınavdan aldıkları puanlarına göre sıralanarak yaptıkları tercihler sonucunda belirli okullara yerleştirilirler.

Yerel yerleştirme neye göre yapılıyor?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

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