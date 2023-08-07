Adil Karaismailoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Adil Karaismailoğlu eşi Nilüfer Karaismaioğlu kimdir?

Türkiye 2024 yılının mart ayında yerel seçimlere gidecek. Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı yeniden almak içim kolları sıvadı, adaylar kim olacak merak ediliyor. AK Parti kulislerinde adaylık için adı geçen isimlerden biri de Ulaştırma Eski Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. Bu gelişme sonrası Adil Karaismailoğlu'nun hayatı da merak edildi. Peki kimdir Adil Karaismailoğlu, aslen nereli, yaşı kaç?

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2024 yılının mart ayında vatandaş yerel seçimler için oyunu kullanacak. AK Parti ise yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı almak için yeniden kolları sıvadı, hazırlıklara başladı. Peki AK Parti İstanbul ve Ankara Belediye Başkan adayları kim olacak? Kulislerden adı sızan isimlerden biri de Adil Karaismailoğlu oldu. Ulaştırma Eski Bakanı Adil Karaismailoğlu aslen Trabzonlu ve 54 yaşında. Nilüfer Karaismailoğlu ile evli olan Adil Karaismailoğlu Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Adil Karaismailoğlu kimdir?

19 Mayıs 1969 Trabzon 'da dünyaya geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamladı.

Kariyerine, 1995 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde başladı. 1998 yılında İETT Genel Müdürlüğü'ne geçti. İETT'nin çeşitli birimlerinde mühendis ve yönetici olarak görev aldı.

2002 yılından itibaren İBB Trafik Müdürlüğü'nde trafik kontrol merkezi, sinyalizasyon, akıllı trafik sistemlerinden sorumlu Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, 16 Kasım 2009 tarihinde Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevini üstlendi..

Adil Karaismailoğlu, Temmuz 2016'da Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nde (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı, Nisan 2018 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi.

Eylül 2019'dan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 27 Mart 2020 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

İsmail Karaismailoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.