Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için yeni açıklama geldi!

Erdoğan'ın "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız." açıklamasının ardından KDV ve ÖTV'den bir kereye mahsus olmak şartıyla öğrenciler telefon alabilecekler. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, konuya ilişkin açıklama yaparak, kısa sürede müjdenin geleceğini söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak bugün İstanbul'da Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen “Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü” etkinliğine katıldı ve gençlere önemli tavsiyelerde bulundu.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda açıklama yapan Dr. Osman Aşkın Bak, “Öz güven çok önemli. Kendimizle gurur duymalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz. Hayalinizin peşinden koşmanız lazım" diyerek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Makine mühendisi olmasından sonra dil öğrenmek ve yüksek lisans eğitimini yapmak için İngiltere'ye gittiğini söyleyen Bakan Bak, bu süreçte zorluklar yaşadığını, okul parası biriktirebilmek için restoranda ve şantiyelerde çalıştığını söyledi.

Gençlerin hayatları boyunca mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini söyleyen Bakan Osman Aşkın Bak, “Öz güven çok önemli. Türk milleti yapar. Kendimizle gurur duymalıyız ve kendimizi geliştirmeliyiz. Hayalinizin peşinden koşmanız lazım. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Bu ülke için hizmet etmeye devam edeceksiniz. Hayatınıza dokunan hiç kimseyi asla unutmayın. Vefalı olun ve vefa gösterin. Sevdiklerinize mutlaka zaman ayırın. Sizlere inanıyoruz. Sevdiğiniz işi yapın. Hayallerinizin peşinde koşun" değerlendirmesinde bulundu.

Yurt kapasitesini artırma çalışmaları

Bakan Bak sözlerinin devamında, YKS tercihleri sonrası üniversiteye başlayacak üniversitelilerin barınmasına değinen Osman Aşkın Bak, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak" dedi.

Gençlere ÖTV'siz bilgisayar ve cep telefonu vaadiyle ilgili yeni açıklama

Bakan sözlerinin sonunda ilk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir defalığına kaldırılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını ve müjdeyi vereceğini söyledi.