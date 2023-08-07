Meteoroloji uzmanı dedi: 240 saat sürecek! Yeni haftada hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Yeni haftanın ilk günü 7 Ağustos'ta sıcaklıkların kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar ise çarpıcı bilgiler paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Haftanın ilerleyen günlerinde ise, mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde azalması, hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Profesörü Orhan Şen, bugün hava durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:
"Bugün yağış yok kuzey bölgelerde sıcaklıklar biraz azalıyor. Azalma hafta boyu tüm yurtta devam edecek. Ortalamaya dönecek. Hafta sonu tekrar bir yükseliş var ama fazla değil salı gecesi ve çarşamba Perşembe Marmara'nın doğusu Batı Karadeniz Doğu Karadeniz'de yağış var ama önemli değil"