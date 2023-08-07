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Gaziantep'te çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü

Gaziantep'te çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü

GAZİANTEP'te, dağda beraber koyun otlattığı arkadaşının tüfeğinden çıkan mermiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki Ali Maslak, olay yerinde hayatını kaybetti. Talihsiz çocuk, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilirken olay sonrası 2 kişi gözaltına alındı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi kırsal Geneyik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Ali Maslak, koyunlarını otlatmak için Ali Ö. ve Hazar Ö. ile birlikte köyün yakınlarındaki dağlık alana gitti. Dağlık alanda bir süre koyunlarını otlatan Ali Maslak, daha sonrasında yanında bulunan ve kendi koyunlarını otlatan Ali Ö.'nün tüfeğinden çıkan mermi ile başından yaralandı.

15 yaşındaki çoban olay yerinde hayatını kaybetti

Ali Ö.'nün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Maslak'ın yakınları, talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Ali Maslak'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ali Ö. ve Hazar Ö.'yü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

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