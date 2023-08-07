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Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor Ankara, İstanbul, İzmir'de son durum...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor Ankara, İstanbul, İzmir'de son durum...

Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Buna göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilir derecede artacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek.

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerde hafta boyunca beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara 30-37, İstanbul 28-30, İzmir 31-35, Kahramanmaraş 35-40, Kayseri 35-38, Sivas 37-39, Gümüşhane 38-41, Bayburt 35-37, Elazığ 37-42, Diyarbakır 41-44, Adıyaman 39-43, Şanlıurfa 38-44, Batman 42-45, Şırnak 38-40.

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