Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda çok şiddetli patlama oldu kent genelinde hissedildi

Kocaeli Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda patlama meydana geldi. İlk gelen bilgilere göre 10 kişi yaralandı. Etraftaki yerleşim yerlerinin camları kırılırken, patlama kent genelinde hissedildi. Patlamanın tahıl sıkışmasından kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor.

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Saat 14.40 sıralarında Derince Limanı mevkiinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silolarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Kent genelinde duyulan patlamanın sesi kent Derince'nin karşısında bulunan Karamürsel ve Gölcük'ten de duyuldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TMO silosundaki patlamanın tahıl tozu sıkışmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.

Yaralı sayısı 10'a yükseldi

Yavuz ayrıca 10 kişinin yaralandığını, enkaz altında kimse olmadığını değerlendirdiklerini bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

İkisinin durumu ağır

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali Yavuz, gazetecilere açıklama yaptı.

İlk andan itibaren sağlık, UMKE, AFAD, arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin süratle bölgeye intikal ettirildiğini aktaran Yavuz, "Arkasından hemen vakit geçirmeksizin bölgeye geldim. Arkadaşlarımızı süratle olay yerinden kurtardık ve ambulanslarla en kısa sürede sağlık teşkilatlarına gönderdik. Şu ana kadar 10 yaralımız mevcut. 2 tanesinin durumunun biraz daha ağır olduğunu söylemem gerekir. Diğer yaralılarının durumuyla ilgili de sağlık kuruluşları takiplerini yapıyor. Yaralılarımızı bizatihi görme imkanım da oldu. Öncelikle 'geçmiş olsun' dileklerimi iletmek istiyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde konuştu.

"Buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönündedir"

Yavuz, bölgede güvenlik birimlerinin gerekli tedbirlerini aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda enkaz altında hiç kimsenin olmadığını belirtmek istiyorum. Kontrollerimiz, personel sayımı gerçekleştirildi. Enkaz altında kimse olmadığını değerlendiriyoruz. Bu konunun uzmanlarıyla da yaptığımız görüşmede ve alanda yapılan teknik incelemede buğday tozu sıkışması kaynaklı bu tür patlamaların olabileceği değerlendiriliyor. Bunun dışında bir patlama olduğuna dair şu anda bir emare söz konusu değil ama konunun uzmanları da elbette çok yönlü olarak olaya bakıyorlar ama bizim değerlendirmemiz, buğday tozu sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğu yönündedir. Şu anda arkadaşlarımız soğutma çalışmalarına devam ediyor."

Vali Yavuz, gazetecilerin bölgede yeni patlama riski olup olmadığı sorusuna, "Elbette bunu şu anda öngörmüyoruz ancak tedbirlerimiz mevcut. Anlık müdahale edebilecek imkanlara sahibiz." yanıtını verdi.

Derince’deki patlama güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.