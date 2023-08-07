Hilmi Türkmen kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Yerel seçimler için AK Parti'nin adayı mı olacak?

Türkiye 2024 yılının mart ayında yerel seçimlere gidecek. Ak Parti İstanbul ve Ankara'yı yeniden almak içim kolları sıvadı, adaylar kim olacak merak ediliyor. AK Parti kulislerinde adaylık için adı geçen isimlerden biri de Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen oldu. Hilmi Türkmen'in adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçiyor. Peki kimdir Hilmi Türkmen aslen nereli, kaç yaşında?

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2024 yılının mart ayında vatandaş yerel seçimler için oyunu kullanacak. AK Parti ise yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı almak için yeniden kolları sıvadı, hazırlıklara başladı. Peki AK Parti İstanbul ve Ankara Belediye Başkan adayları kim olacak? Kulislerden adı sızan isimlerden biri de Hilmi Türkmen oldu. Hilmi Türkmen aslen Trabzon Şalpazarı doğumlu ve 1973 doğumlu. Aynı zamanda hafız olan Hilmi Türkmen'in eşi ise Zühre Türkmen'dir. Hilmi Türkmen'in 2 kızı bir de oğlu vardır.

Hilmi Türkmen kimdir?

Eğitim: Şalpazarı İlköğretim Okulu, Hafızlık Dönemi, Vakfıkebir İmam Hatip Lisesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş Hayatı: 1996 yılında serbest avukat olarak Üsküdar’da mesleğe başladı.

Sosyal Hayatı: Çeşitli eğitim, kültür ve sosyal yardım alanındaki STK’larda kurucu ve yönetici olarak görev aldı. Klasik Türk Sanatları Vakfı Kuruculuğu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği, Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği bunlardan bazılarıdır.

Siyasi Hayatı: Siyasete aktif olarak 1992 yılında Refah Partisi Üsküdar Gençlik Kolları'nda başladı. Fazilet Partisi'nde Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti’nin kuruluş süreci ile birlikte Üsküdar İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002 genel ve 2004 yerel seçimlerinde AK Parti Üsküdar İlçe SKM (Seçim Koordinasyon Merkezi) Başkanlığı yaptı. 2003 – 2004 yıllarında ise AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilat Başkanlığı görevini üstlendi.

Belediye Başkan Yardımcılığı Dönemi: 2004 – 2014 yılları arası Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve İBB Meclis Üyeliği yaptı.

10 yıllık Belediye Başkan Yardımcılığı döneminde; TOGEM (Toplumsal Gelişim Merkezi) ve Gezici Anaokulu, KÜP (Kadın El Ürünleri Pazar Yerleri Projesi), Kandilli El Sanatları Merkezi, Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Çavuşdere Dönüşüm Projesi, Üsküdar Gençlik Merkezi, Kirazlıtepe Boğaziçi Yaşam Merkezi, Bilgi Evleri ve Çocuk Akademileri, Türkiye’de ilk kez YÖK onayıyla başlatılan Çocuk Üniversitesi, Tarihi Eserlerin Restorasyonu, Amatör Spor Kulüplerine Saha ve Alt Yapı Projeleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi projelerinin gerçekleştirilmesine bizzat öncülük etti.

Belediye Başkanlığı Dönemi: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Beş yıllık Başkanlık dönemi boyunca yüzlerce yeni esere imza attı. Türkiye’nin ilk altın leed sertifikalı akıllı kamu binası olan Üsküdar Belediye Başkanlığı binası hizmete girdi. Yine Türkiye’de bir ilk olan Valide Sultan Gemisi ile Üsküdar ve İstanbullulara ücretsiz Boğaz turu hizmetini başlattı. Üsküdar’a 5 yeni meydan kazandırdı. 33 yıllık imar planı sorununu ve 2B sorununu çözdü, 20 bin kişiye tapuları verildi. 9 spor merkezi, 15 yüzme havuzu, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Millet Kıraathanesi konseptine uygun olarak Nevmekân ve Nevmekân Sahil’i Üsküdar’a kazandırdı. Yine bu dönemde Üsküdar Bilim Merkezi ve Planetaryum açıldı. 46 yeni park ile Üsküdar’da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2,5 kat arttı. Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete açıldı. 33 mahalleye Aile Sağlığı Merkezi yapıldı. 10 adet yeni okul inşa edildi. Türkmen yine bu dönemde toplam 62 caminin sıfırdan yapılmasına ya da restore edilmesine imza attı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 2. kez seçilerek Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

Aynı zamanda hafız olan Türkmen iki de torun sahibidir.