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MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilçe kongrelerine mesaj! Yerel seçim sözleri dikkat çekti: Mühim ve milli bir zarurettir

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilçe kongrelerine mesaj! Yerel seçim sözleri dikkat çekti: Mühim ve milli bir zarurettir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos’ta başlayacak olan ilçe kongrelerine mesaj gönderdi. Bahçeli, "Cumhur'un 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir" dedi. Bahçeli, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yükselme dönemine geçtiğini ifade etti.

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Bahçeli mesajında, “Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerin Milliyetçi Hareket Partisi’yle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi dün olduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki, Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin son siperidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır” ifadelerini kullandı.

Yerel seçim mesajı: "Ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir"

Yenilenmiş kadrolarla 31 Mart 2024 Seçimlerine hazırlanacaklarını belirten Bahçeli, “Cumhur'un 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’yla bu göreve hazırdır. Mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bunun üzerine yenilerini ve hatta daha çoğunu eklemeliyiz. Cumhur İttifakı’nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz” dedi.

Türkiye’nin marka değeri çok büyük bir ülke olduğunun altını çizen Bahçeli, şöyle devam etti:

“Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılan bir ülke gerçeği artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağlamıştır. Cumhur İttifakı da Türk-İslam asırlarının emanetlerini devralmıştır."

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