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Putin, Rus İHA üretiminin artırılmasını istedi!

Putin, Rus İHA üretiminin artırılmasını istedi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kub ve Lancet gibi Rus insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna’da etkili olduğunu belirterek, “Üreticileri üretimi artıracaklarının sözünü verdiler. Bununla başa çıkıyorlar, ancak daha da fazlasına ihtiyaç var.” dedi.

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Putin, Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in başkanı Sergey Çemezov ile Moskova’da bir araya geldi.

Batılı uçak şirketlerinin Rusya’dan ayrılmasıyla Rus uçak üreticilerine önemli bir fırsat doğduğunu vurgulayan Putin, “Üreticilerimizin boşalan bu pazarı doldurmaları için gerçek bir fırsat var. Yabancı üreticiler (Rus pazarına) dönmek istiyor, onlar geri gelmeden önce bunun halledilmesi gerek.” diye konuştu.

Putin, Rus İHA üretiminin de artması gerektiğini belirterek, “Kub ve Lancet çok etkili oluyor. Yabancı üretimi de dahil olmak üzere herhangi bir ekipmanı sadece yakmıyorlar, aynı zamanda cephane kısımlarını da patlatıyorlar. Üreticileri üretimi artıracakları sözünü verdiler. Bununla başa çıkıyorlar, ancak daha da fazlasına ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Çemezov da görüşmede Rus sanayi sektöründeki gelişmeleri aktararak, askeri helikopter ve uçak üretimini 2022’de iki kat artırdıklarını söyledi.

Ukrayna’da kullanılan askeri ürünlerin yüzde 90 düzeyinde Rus yapımı olduğuna işaret eden Çemezov, bunlar arasında T-90 tankları, İskander, Kinjal füzeleri, Ka-52, Mi-28, Su-57, Su-35 hava araçları ve Kub, Lancet gibi İHA’ların yer aldığını kaydetti.

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