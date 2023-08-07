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Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu! Cinayet şüphesi var!

Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu! Cinayet şüphesi var!

SAMSUN'un BAFRA ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

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Kemal Paşa Mahallesi Işık Sokak'ta iki katlı evin üst katında ikamet eden Sedat Yohşa'dan (36) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan incelemede Yohşa'nın öldüğü ve kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

Cenaze, savcılık talimatıyla otopsi için Samsun'a gönderildi.

Polis, şüpheli görülen ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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