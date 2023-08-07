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Sri Lanka'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü!

Sri Lanka'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü!

Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait uçağın, eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

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Hava Kuvvetleri Sözcüsü Dushan Wijesinghe, eğitim uçuşunda kullanılan Çin yapımı "PT-6" tipi uçağın, başkent Colombo'nun kuzeydoğusundaki liman kenti Trincomalee kentinden havalandıktan sonra düştüğünü belirtti.

Wijesinghe, kaza sırasında uçakta bulunan 2 pilotun cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Kazanın nedenine ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Wijesinghe, olayı soruşturmak üzere özel bir komitenin atandığını söyledi.

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