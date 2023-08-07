BIST 7.474
DOLAR 27,00
EURO 29,72
ALTIN 1.683,43
HABER /  SPOR

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Adanademirspor'un olası rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Adanademirspor'un olası rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakiplerini elemesi halinde play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belirlendi.

Buna göre 3. eleme turunu geçmeleri halinde Beşiktaş, Aris (Yunanistan)-Dynamo Kiev (Ukrayna), Fenerbahçe de Twente (Hollanda)-Riga (Letonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yukatel Adana Demirspor ise play-off turuna yükselirse Avrupa Ligi'nden Olympiakos (Yunanistan)-Genk (Belçika) eşleşmesinde kaybeden tarafın rakibi olacak.

Üçüncü eleme turunda Beşiktaş, Azerbaycan'ın Neftçi, Fenerbahçe, Slovenya'nın Maribor, Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan'ın Osijek takımıyla mücadele edecek.

Avrupa Konferans Ligi elemelerinde play-off turu ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Sri Lanka'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü!
Sri Lanka'da askeri eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilçe kongrelerine mesaj! Yerel seçim sözleri dikkat çekti: Mühim ve milli bir zarurettir
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den ilçe kongrelerine mesaj! Yerel seçim sözleri dikkat çekti: Mühim ve milli bir zarurettir
Putin, Rus İHA üretiminin artırılmasını istedi!
Putin, Rus İHA üretiminin artırılmasını istedi!
Afyonkarahisar'da bakkal dehşeti! 14 yaşındaki çocuğu...
Afyonkarahisar'da bakkal dehşeti! 14 yaşındaki çocuğu...
Sarıyer'de kalaşnikoflu kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
Sarıyer'de kalaşnikoflu kanlı pusu: 2 ölü, 1 yaralı
Hilmi Türkmen kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Yerel seçimler için AK Parti'nin adayı mı olacak?
Hilmi Türkmen kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Yerel seçimler için AK Parti'nin adayı mı olacak?
Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda çok şiddetli patlama oldu kent genelinde hissedildi
Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi silosunda çok şiddetli patlama oldu kent genelinde hissedildi
Gaziantep'te çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Gaziantep'te çobanlık yapan 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü
Fenerbahçe, genç basketbolcu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu kadrosuna kattı
Fenerbahçe, genç basketbolcu Yiğit Hamza Mestoğlu'nu kadrosuna kattı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor Ankara, İstanbul, İzmir'de son durum...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı! Sıcaklıklar düşüyor Ankara, İstanbul, İzmir'de son durum...
Kiralık ev ilanları değişiyor ev sahiplerinin favori kriteri
Kiralık ev ilanları değişiyor ev sahiplerinin favori kriteri
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için yeni açıklama geldi!
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için yeni açıklama geldi!