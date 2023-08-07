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Hatay'daki orman yangını! Gözaltına alınanlar hakkında flaş karar

Hatay'daki orman yangını! Gözaltına alınanlar hakkında flaş karar

HATAY'ın Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangınıyla ilgili Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Valiliği duyurmuştu

Serinyol Mesire Alanı'nda dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmüştü. Hatay Valiliği, yangına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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