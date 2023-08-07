Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada önemli konular var Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda iç ve dış politika ile ekonomideki gelişmeler değerlendirilecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.10'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve Rusya tarafından tek taraflı durdurulan tahıl koridoru anlaşması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alacak.

Putin'in Türkiye ziyareti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.

1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde...

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.