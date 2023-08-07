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İstanbul'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!

İstanbul'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!

İstanbul Büyükçekmece'de denizde kaybolan kadının bulunması için yürütülen arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

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Büyükçekmece'de denizde kaybolan kadının bulunması için yürütülen arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.

Sinanoba Mahallesi Baba Burnu sahilinde 5 Ağustos'ta eşiyle tekneden denize girdikten sonra kaybolan Melek A'yı arama çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, denizde tekneler ve botlar aracılığıyla arama çalışması yapıyor.

Olay

Baba Burnu Sahili'nde önceki gün tekneden denize girerek yüzmeye başlayan Mustafa A. ile eşi Melek A, bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri Mustafa A'yı kurtararak denizden çıkarmış, kaybolan Melek A'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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