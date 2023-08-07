BIST 7.472
DOLAR 27,00
EURO 29,73
ALTIN 1.683,57
HABER /  DÜNYA

ABD'de yangın söndürme helikopterleri çarpıştı: Ölenler var

ABD'de yangın söndürme helikopterleri çarpıştı: Ölenler var

ABD'nin California eyaletinde yangın söndürme görevindeki 2 helikopterin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

ABD’nin California eyaletine bağlı Riverside bölgesindeki Cabazon’da çıkan yangına müdahale eden 2 helikopter çarpıştı. Çarpışmanın ardından helikopterlerden biri güvenle iniş yaparken, diğer helikopter yere çakıldı. Düşen helikopterdeki 3 kişi hayatını kaybederken, ölenlerin kimlikleri, California Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı (Cal Fire) itfaiye kaptanı ve bölüm şefinin yanı sıra sözleşmeli bir pilot olarak açıklandı.

Cal Fire Güney Bölge Şefi David Fulcher, kazayı “trajik bir kayıp” olarak ifade ederek “3 harika insanı kaybettik” dedi.

Bir binada çıkan yangının kısa sürede çevredeki bitkilere sıçradığını ve yangının ekiplerin müdahalesi ile söndürüldüğünü ifade eden Fulcher, düşen helikopterin gözlem amaçlı kullanıldığını, güvenli iniş yapan helikopterin ise yangının söndürülmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransız Bakan, Alman aşırı sağ parti AfD'nin AB için tehdit oluşturduğunu söyledi!
Fransız Bakan, Alman aşırı sağ parti AfD'nin AB için tehdit oluşturduğunu söyledi!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısını açıkladı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısını açıkladı
Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi!
Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi!
Alanya'da sokak ortasındaki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme
Alanya'da sokak ortasındaki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme
İstanbul'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!
İstanbul'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!
Hatay'daki orman yangını! Gözaltına alınanlar hakkında flaş karar
Hatay'daki orman yangını! Gözaltına alınanlar hakkında flaş karar
Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu!
Şanlıurfa'da sulama kanalında ceset bulundu!
BioNTech'in net karı yılın ilk yarısında 311,8 milyon avroya geriledi!
BioNTech'in net karı yılın ilk yarısında 311,8 milyon avroya geriledi!
Silo ne demek, silo patlaması neden olur? Toz patlaması neden olur?
Silo ne demek, silo patlaması neden olur? Toz patlaması neden olur?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada önemli konular var Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Masada önemli konular var Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu! Cinayet şüphesi var!
Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu! Cinayet şüphesi var!
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Adanademirspor'un olası rakipleri belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Beşiktaş ve Adanademirspor'un olası rakipleri belli oldu