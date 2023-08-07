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Fransız Bakan, Alman aşırı sağ parti AfD'nin AB için tehdit oluşturduğunu söyledi!

Fransız Bakan, Alman aşırı sağ parti AfD'nin AB için tehdit oluşturduğunu söyledi!

Fransa'nın AB İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurence Boone, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselişinin Avrupa'nın istikrarı için tehdit oluşturduğunu belirtti.

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Fransız Bakan Boone, Fransız LCI televizyonuna yaptığı açıklamada, "AfD, Ukrayna'ya sırtını dönerek Avrupa Parlamentosu'ndaki oylarıyla alternatif çözümler sunmak yerine Avrupa'yı yıpratma politikası güdüyor." ifadesini kullandı.

"AfD'nin Rusya yanlısı bir pozisyonunun bulunduğunun herkesçe bilindiği" yorumunu yapan Boone, bu durumun endişe verici olduğunu söyledi.

Boone, "Bu partinin yükselişi Avrupa'nın istikrarı için tehdittir." dedi.

"Bence AfD'ye gerçekten kulak vermemiz gerekiyor çünkü aşırı sağ partilerin AB'yi hedef alan söylemlerinin maskesiz yüzünü yansıtıyor." değerlendirmesinde bulunan Fransız Bakan, AfD'nin Avrupa aşırı sağının en radikal hali olduğunu dile getirdi.

Kıtadaki aşırı sağ partilerin istedikleri gibi olmadığı gerekçesiyle Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılarak Birliği yıkma konusunda açık olduklarını vurgulayan Boone, bu kesimin kuracaklarını söyledikleri yeni bir birliği nasıl oluşturdukları konusunda ise net politikaya sahip olmadığını belirtti.

Boone, AB'nin bir dayanışma oluşumu, Fransa ile Yunanistan yangınlarının yanı sıra Slovenya'daki sellerde gösterilen dayanışmanın da bunun kanıtı olduğunu kaydetti.

AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına karşı duran Alman AfD'ye, Fransa'da aşırı sağ parti Ulusal Birlik (RN) destek veriyor.

AfD ve RN, AB'nin göçmen konusu başta olmak üzere birçok konudaki politikalarını başarısız bulmasına ve Birliğin görevini ifa edemediğine yönelik eleştirileriyle biliniyor.

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