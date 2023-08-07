BIST 7.474
DOLAR 27,00
EURO 29,72
ALTIN 1.683,43
HABER /  DÜNYA

Kuzey Avrupa'da etkili olan fırtınalar, birçok ülkede ulaşımı aksattı

Kuzey Avrupa'da etkili olan fırtınalar, birçok ülkede ulaşımı aksattı

Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi bölgesinde etkili olan fırtınalı hava uçakların rötar yapmasına, feribot seferlerinin durdurulmasına yol açtı.

Abone ol

Letonya'da rüzgarın hızının saatte 108 kilometreye ulaşması sebebiyle ağaçların devrildiği ve bölgede dolu yağışının meydana geldiği bildirildi.

Kuzey Avrupa'da fırtınalı havanın etkili olduğu ülkelerde birçok feribot seferi durdurulurken, uçak seferleri de rötar yaptı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da itfaiye teşkilatı, halkı park ve ormanlardan uzak durması konusunda uyararak şiddetli rüzgarların ağaçları devirme riskini arttırdığını duyurdu.

Norveç'in güneyinde, yetkililer, şiddetli yağmur ve ani seller nedeniyle meteorolojik uyarıları en yüksek seviyeye çıkardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nijerya'da fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı
Nijerya'da fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı
Akkuş Belediyespor Bulgar smaçör Ivanov ile anlaşma sağladı
Akkuş Belediyespor Bulgar smaçör Ivanov ile anlaşma sağladı
TCMB açıkladı! 7 Ağustos alım satıma konu olmayan döviz kurları
TCMB açıkladı! 7 Ağustos alım satıma konu olmayan döviz kurları
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası sona erdi
Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası sona erdi
Konya'da cenazeden dönüş yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var
Konya'da cenazeden dönüş yolunda kaza: Ölü ve yaralılar var
Savunma sanayisinde 4 Türk şirketi dünyada ilk 100'de!
Savunma sanayisinde 4 Türk şirketi dünyada ilk 100'de!
ABD'de yangın söndürme helikopterleri çarpıştı: Ölenler var
ABD'de yangın söndürme helikopterleri çarpıştı: Ölenler var
Fransız Bakan, Alman aşırı sağ parti AfD'nin AB için tehdit oluşturduğunu söyledi!
Fransız Bakan, Alman aşırı sağ parti AfD'nin AB için tehdit oluşturduğunu söyledi!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısını açıkladı
Bakan Abdulkadir Uraloğlu Çamlıca Kulesi'ni ziyaret edenlerin sayısını açıkladı
Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi!
Kadınlar Dünya Kupası: İngiltere ve Avustralya çeyrek finale yükseldi!
Alanya'da sokak ortasındaki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme
Alanya'da sokak ortasındaki cinsel ilişki rezaletinde yeni gelişme
İstanbul'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!
İstanbul'da denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!