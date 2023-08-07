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İtalya'nın son şampiyonu Napoli, Natan'ı transfer etti!

İtalya'nın son şampiyonu Napoli, Natan'ı transfer etti!

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) son şampiyonu Napoli, Brezilya ekibi Bragantino'nun stoperi Natan'ı transfer etti.

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Napoli, Bayern Münih'e transfer olan savunma oyuncusu Kim Min-jae'nin boşluğunu Natan ile doldurmaya çalışacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Natan ile sözleşme imzalandı.

Bonservis bedeli ve sözleşme süresine ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, Napoli'nin 10 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı Natan'ın 5 yıllık kontrata imza attığını paylaştı.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Flamengo'da başlayan Natan, 2022'nin ocak ayında Bragantino'ya gitmişti.

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