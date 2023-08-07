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Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber!
Lucas Torreira, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı öncesi yaptığı son antrenmanı yarıda bıraktı.Abone ol
Galatasaray, Lucas Torreira'nın mide, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle Olimpija Ljubljana maçı öncesi yapılan son antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak." ifadeleri kullandıldı.