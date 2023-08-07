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Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber!

Lucas Torreira'dan Galatasaray'a kötü haber!

Lucas Torreira, Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana maçı öncesi yaptığı son antrenmanı yarıda bıraktı.

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Galatasaray, Lucas Torreira'nın mide, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle Olimpija Ljubljana maçı öncesi yapılan son antrenmanı yarıda bıraktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Lucas Torreira, mide ve baş ağrısı yanında halsizlik hissettiğini ifade ederek antrenmanı yarım bıraktı. Torreira'nın durumu maç saatinde belli olacak." ifadeleri kullandıldı. 

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