Erkin Koray hayatını kaybetti

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını yitirdi.

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Anadolu Rock müziğinin usta ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllardır hayatını Kanada'da devam ettiren Anadolu Rock müziğinin efsane isimlerinden 82 yaşındaki Erkin Koray'dan acı haber geldi.

Akciğerindeki rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören usta sanatçı 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haberi kızı Erkin Koray'ın sosyal medya hesabında duyurdu.

"Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam"

Ölüm haberini şu sözlerle ifade etti:

Babam.. "Baba"mız.. Canımın taa içi...

Baen kızın, ve seni Baba deyip bağrına basan "canlar", güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.

Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde, yaşayacak, daima ve ilelebet.

Dilerim bu dünyada bulamadığımız barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam, Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam.. .

Benim için yaptıklarına minnetarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim "senin çocuklar" da, ülkelerini kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır.

Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla.

ERKİN KORAY KİMDİR?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu. Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü. Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir. Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.