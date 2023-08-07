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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Menderes ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik korveti görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bottaki 23 düzensiz göçmeni de yakaladı.

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