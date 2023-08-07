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Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlk tercihimiz..."

Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "İlk tercihimiz..."

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Bir kanat takviyesi daha yapmak istiyoruz, ilk tercihimiz tabii ki Rashica." dedi.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

"Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz"

Buruk açıklamasında, "İki takım için de çok önemli bir karşılaşma. Rakibimiz bizden bir tur daha önce başladı. İki tane lig maçı oynadılar. 6 resmi maç oynadılar. Biz 2 resmi maç oynadık. Bir toparlanma sürecinde olan bir takımız. Yarışıyoruz, bir turu geçtik. Hedefimiz bu turda da rakibimizi elemek. Rakibimize çok önem veriyoruz. Avantajlı bir skorlar dönmek itiyoruz. Kazanarak geri dönmek istiyoruz." dedi. 

"Hazır olmak zorundayız"

Okan Buruk sözlerinin devamında, "Takımımı hazır görüyorum. Hazır olmak zorundayız. Oyuncularıma yarın için çok güveniyorum. En iyilerini vereceklerini düşünüyorum. Vermeleri de gerekiyor. Bizim için maddi ve manevi çok önemli bir maç. Oyuncularımla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorum." açıklamasında bulundu. 

Zaha ve Icardi sözleri

Okan Buruk yeni transfer için "Wilfried Zaha, 2 gün takımla antrenman yaptı. Bir sonraki maçla birlikte süre almaya başlayacağını düşünüyoruz ama acele etmeden doğru bir şekilde takıma katılmasını istiyoruz. Icardi, bize geç katılan oyunculardan biri. Oynayabilecek durumda olduğu için kadroya aldık. Maçın gidişatına göre değerlendirmeyi düşünüyoruz." sözlerini sarfetti. 

Rashica transferinde son durum

Tecrübeli teknik direktör, Kosovalı futbolcu için "Rashica, beğendiğimiz ve istediğimiz bir oyuncu. Ancak bu transfer dönemi, ne zaman ne olacak bilemiyoruz. Bu süreç, devam ediyor. Bir kanat takviyesi daha yapmak istiyoruz, ilk tercihimiz tabii ki Rashica." dedi. 

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