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Fahrettin Koca'dan Kocaeli açıklaması: Patlamadan 12 kişi etkilendi

Fahrettin Koca'dan Kocaeli açıklaması: Patlamadan 12 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında Kocaeli'de meydana gelen patlamadan 12 kişinin etkilenmiş olup, 3’ünün yoğun bakımda entübe durumda olduğunu duyurdu.

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Kocaeli'nin Derince Limanı'nda Toprak Mahsulleri Ofisi'nin silolarında bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi.

Öğle saatlerinde yaşanan olayın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Yoğun duman ve toz bulutuna neden olan patlama sonucu bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şiddetli patlama sesi Körfez'in birçok kesiminden duyuldu.

Patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

Enkaz altında ise kimsenin kalmadığı belirtildi.

"12 kişi etkilendi"

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi deposunda meydana gelen patlamadan 12 kişi etkilenmiş olup, 3’ü yoğun bakımda entübe durumdadır. Yaralıların tedavileri Kocaeli Şehir Hastanesi, Derince Devlet, Seka Devlet ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor. Yaralılara, Kocaeli Derince Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanlarına ve şehir halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

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