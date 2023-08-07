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Galatasaray Tete'yle anlaşma sağladı

Galatasaray Tete'yle anlaşma sağladı

Galatasaray'ın, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Tete'yle transfer için anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Galatasaray'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden Tete'yle her konuda anlaşmaya vardığı belirtiliyor. 

Galatasaray'da idareciler, tecrübeli futbolcunun Shakhtar Donetsk'ten ayrılışındaki hukuksal konuları araştırmaya başladı. Hukuksal konularda bir problem çıkmaması durumunda sarı-kırmızılıların Tete ile resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Tete'nin maliyetini duyurdular

Galatasaray ile Tete arasındaki anlaşmanın detayları da netlik kazandı. A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların, genç oyuncuya yıllık 2 milyon 500 bin euro maaş ödeyeceği öğrenildi. Bonservisini elinde bulunduran Tete'ye aynı zamanda 5 milyon euro imza parası verileceği kaydedildi.

Gremio altyapısında yetişen Tete, 2018-2019 sezonunda Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu. Ukrayna temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Fenerbahçe transferden vazgeçmişti

Fenerbahçe, Tete hakkında yaptığı açıklamada transferden vazgeçtiklerini duyurmuştu. 

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadelerin yer verildi.

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