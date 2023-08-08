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Arkadaşları akıntıdan kurtuldu o çıkamadı üniversiteli Kerem boğularak öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Arkadaşları akıntıdan kurtuldu o çıkamadı üniversiteli Kerem boğularak öldü

Samsun'da üniversite öğrencisi genç serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

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Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit'te üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Enes Kerem Altuntaş (20) arkadaşları ile birlikte serinlemek için Karadeniz'e girdi.

Arkadaşları kapıldıkları akıntıda boğulma tehlikesi atlatırken Enes Kerem Altuntaş denizde kayboldu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramada üniversiteli gencin cansız bedeni sudan çıkartılarak otopsi için Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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