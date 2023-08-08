İmamoğlu kameralar karşısında Kılıçdaroğlu'na telefon etti: Sayın genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi

Tunceli'yi ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kameraların önünde telefonla görüştü. İmamoğlu telefon görüşmesi yaptığı CHP liderine, "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Sizden habersiz Tunceli'ye geldim" dedi.

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İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün içinde Tunceli ilçelerindeki Alevi inanç merkezlerine yaptığı ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde kent merkezine ulaştı.

İmamoğlu’na Tunceli ziyaretinde eşi Dilek İmamoğlu ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol eşlik etti. Esnaf ziyaretleri sırasında Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi de gerçekleştiren İmamoğlu şunları söyledi:

"Evinizin numarasını da çevirdim"

İmamoğlu, parti içindeki "değişim" tartışmalarından dolayı aralarının bozuk olduğu iddia edilen Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etti. İmamoğlu, kentteki temasları sırasında CHP lideri Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü. Kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile konuşan İmamoğlu, "Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Evini numarasını da çevirdim. Vallahi Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Dilek'le buradayız. Yarın da aslında sizinle çok konuştuk ama bir türlü gidemedik. Nazimiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Düzgün Babayı ziyaret edeceğiz sonra dönüş yapacağız, inşallah. Bir isteğiniz var mı? Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum. Ama bu sefer gitmediğim Gözeler'in kaynağına gittik." dedi.

"''Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim, bilginiz olsun' dedim"

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından Tunceli Meydanı’nda kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "'Az önce sokağın başında aradım Sayın Genel Başkanımızı. Dedim, ‘Vallahi sizden habersiz Tunceli'ye geldim. Bilginiz olsun.’ Ben, sizin selamınızı ilettim. Onun da size çok selamları var. Onu da iletmiş olayım" ifadelerini kullandı.