Emeklileri heyecanlandıran kulis! Düzenleme için konuşulan tarih

Emekli maaşlarına yeni düzenleme için beklentiler giderek artarken, kulislerde söz konusu düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e geleceği konuşulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeniden değerlendirme yapacağız" mesajı sonrası milyonlar; seyyanen zam, prime göre maaş ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesine çıkarılmasını istiyor.

Abone ol

Temmuz ayında refah payı ile birlikte bütün emeklilerin zam oranı yüzde 25'e tamamlanmıştı.

Torba yasada da umduğunu bulamayan milyonlar için Ekim ayında önemli gelişmelerin yaşanabileceği iddia edildi.

"Erdoğan yeniden değerlendirme yapacağız" demişti

Gözler Meclis'in yeniden mesai yapacağı tarihe çevrilirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada Aralık ayını işaret ederek "Yeniden değerlendirme yapacağız" demiş, o mesajı da seyyanen zam olarak yorumlanmıştı.

En düşük emekli maaşı için 10 bin TL talebi

Show Haber'de yer alan habere göre; yüzde 25'lik zam kök maaş üzerinden yapıldığı için pek çok emeklinin emekli maaşı değişmezken, kamuoyunda emekli maaşının en düşük 10 bin TL olması yönünde beklenti oluştu.

Seyyanen zam gibi emekliler, primi daha çok olana daha fazla maaş verilmesini de istiyor.

Emekli maaşlarıyla ilgili bütün düzenlemelerin ise Ekim ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.