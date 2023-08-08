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Abdulkadir Selvi: Emeklilerimiz gerçekten çok mağdur, Cumhurbaşkanı Erdoğan da farkında...

Abdulkadir Selvi: Emeklilerimiz gerçekten çok mağdur, Cumhurbaşkanı Erdoğan da farkında...

Emekli aylığı enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırıldı. Yapılan zam emeklilerin yüzünü güldürmedi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de "Bu yılki ücret artışlarının mağduru emeklilerimiz oldu." dedi.

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Emeklilerin durumunun düzeltilmesi için iyi niyetli çağrılar yapıldığına dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi "İnşallah yapılacak artış emeklilerimizin yüzünü güldürür. Çünkü gerçekten çok mağdurlar." dedi.

Selvi, 'Emekliler ne olacak' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Bu yılki ücret artışlarının mağduru emeklilerimiz oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun farkında. “Kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka kazanacağız” dedi.

Ocak ayına kalmadan emeklilerin durumunun düzeltilmesi için iyi niyetli çağrılar yapılıyor. Ama ben ocak ayında seyyanen zam ve oransal bir artış yapılacağını düşünüyorum. İnşallah yapılacak artış emeklilerimizin yüzünü güldürür. Çünkü gerçekten çok mağdurlar."

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