Erkin Koray ne hastasıydı, neden öldü? Kızı bulunmaz bir hastalık demişti...

Hard Rock müziğin Türkiye'deki önemli öncülerinden ve temsilcilerinden biri olan efsane isim Erkin Koray hayatını kaybetti. Kızı Damla Koray, babasının ölüm haberini duyurdu. Erkin Koray 82 yaşında yaşlılığa bağlı sağlık sorunları ve akciğerindeki rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Peki Erkin Koray kanser miydi? Kızı Damla Koray bulunma hastalık dedi duyurdu...

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Türk rock ve Anadolu rock müziğinin Türkiye'deki öncü isimlerinden biri olan Erkin Koray hayatını kaybetti. Uzun süredir Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Erkin Koray'ın ölüm nedeni de merak edildi. Erkin Koray'ın ölüm nedeni yaşlılığa bağlı hastalık ve akciğerindeki sorunlar olarak açıklandı. Peki Erkin Koray'ın son hali nasıldı, Erkin Koray gençliği ve son hali

Damla Koray Hürriyet'e bu bilgileri vermişti: “Babam, hastalığının son dönemine yaklaşmıştı. Daha fazla ağrı sızı çekmemesi için uyutuldu. Bu bir akciğer rahatsızlığı. Ben adını bile ilk defa duydum. Bulunmaz bir hastalığa yakalanmış olmasına şaşırdım diyemem. Kendisi her konuda olduğu gibi bu konuda da ekstrem bir insan olduğunu kanıtladı”

Erkin Koray geçen ay sevenlerine şu mektubu yazmıştı:

Canlar!

Yaşlanıyoruz herhalde artık...

Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de... Neme lazım.

Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada "Weagle Records" firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki "Niye sen kendin çıkarmıyorsun?" diyeceksiniz... Vallaa, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya "sen devam et" dense, sizde de aynı şey olur!

Düşünebiliyor musunuz? Herif PEMBE plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok.

O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim.

Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: "A" desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten...

Söyleyeceklerim bu kadar.