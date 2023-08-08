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Mete Gazoz hastalığı nedir? Mete Gazoz'un rahatsızlığı Tourette sendromu mu?

Mete Gazoz hastalığı nedir? Mete Gazoz'un rahatsızlığı Tourette sendromu mu?

Olimpiyat şampiyonluğunun ardından Dünya şampiyonu olan Mete Gazoz bir kez daha göğsümüzü kabarttı ve Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Sevenlerine teşekkür konuşması yapan milli okçunun konuşması sırasında yaptığı istem dışı hareketler Mete Gazoz'un hastalığı ne sorusunu akıllara getirdi. Mete Gazoz'un hastalığı Tourette sendromu mu?

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Mete Gazoz bir kez daha göğsümüzü kabarttı ve Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Rakibini 6-3 mağlup ederek adını finale yazdıran Mete Gazoz bir teşekkür konuşması yaptı ve bu madalya hepimizi dedi. Konuşması sırasında heyecanlandığı gözlerden kaçmayan Mete Gazoz'un konuşurken zaman zaman duraksaması, tekrar etmesi ve ani hareketleri bir hastalığı mı var sorusunu akıllara getirdi. Ailesi bu konuda bir açıklama yapmasa da genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) olduğu ya da Tourette sendromu olduğu düşünülüyor.

Mete Gazoz'un hayatı da bir kez daha merak konusu oldu. Mete Gazoz şu anda 24 yaşında ve İstanbul doğumlu. Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz annesi ise Meral Gazoz'dur. Peki Mete Gazoz'un sevgilisi var mı?

Gazoz, Japonya dönüşü İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına bazı açıklamalarda bulundu. Çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen milli Sporcunun konuşma esnasında kimi zaman zorluk yaşaması sebebiyle, Mete Gazoz'un hastalığı da spor severler ve vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Tourette sendromu nedir?

Tourette sendromu, çocukluk döneminde başlayan, istem dışı gerçekleşen, devamlı tekrarlanan ani hareketler veya seslerden meydana gelen tikler olarak ifade edilen nörolojik bir hastalıktır. Tourette sendromu, Fransız Doktor Gerard Gilles de La Tourette tarafından ilk kez 1985 yılında tanımlanmıştır.

Tourette sendromlu kişiler, normal bir zekâ seviyesine sahiptir. Hastaların yaşam süreleri Tourette sendromu nedeniyle etkilenmez. Tourette sendromu, uzun yıllar süren bir kronik hastalıktır.

Hastalık boyunca belirtiler, kişide zaman içerisinde baskılanıp, tekrar artan bir grafik seyredebilir. Tikler, hapşurma gibi kontrol altıda alınamayan dürtülerdir. Göz kırpma, omuz silkme gibi istemsiz tiklerin dışında farklı sesler çıkarma, kötü söz söyleme, küfür etme gibi belirtilerde görülebilir.

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