Erkin Koray kaç kere evlendi? Kızı Damla'nın annesi kim? İlk eşi Müge Duruman kimdir?

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Arapsaçı, Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim gibi efsane şarkıları ile bilinen usta sanatçı Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Geriye unutulmayacak onlarca eser bıraktı. Akciğerinde sorun olan Erkin Koray'ın ölümünün ardından hayatı da bir kez daha merak edildi. Erkin Koray 1941 yılında İstanbul'da doğdu. Bir kez evlilik yapan Erkin Koray'ın evliliği 1973 yılında oldu. Erkin Koray'ın eşi Müge Duruman olmuştur. Bu evlilikten Damla adında bir kızı oldu.

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Türk Rock müziğinin duayen isimlerinden biri olan Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Akciğerinde sorunlar yaşayan Erkin Koray ölümünün ardından özel hayatı ile de merak edildi. En çok da Erkin Koray'ın eşi merak edildi. Erkin Koray bir evlilik yaptı. 19 Ekim 1973'te Müge Duruman ile evlendi ve bu evlilikten Damla adında kızı oldu.

1970'LER

Mayıs 1971'de Erkin Koray, Hey dergisinde çalışan dostu Arda Uskan ile Cannes Film Festivali'ne gitti.

1971 yılının yazı biterken Türkiye'ye dönen Erkin Koray, Super Group adını verdiği yeni bir orkestra kurdu. Burada da Sedat Avcı ile çalışan Koray, bas gitara ise Almanya'da tanıştığı Jerzy Ziembrowski'yi getirdi. Grup, underground ve psychedelic bir müzik yapacağını açıkladı. Grup, "Yağmur / Aşka İnanmıyorum" ve "Sen Yoksun Diye / Goca Dünya" şarkılarını kaydedip dağıldı. Ağustos 1972'de Bunalımlar grubundan gitarist Aydın Cakus ve baterist Nur Yenal'ın yayına genç bas gitarist Özkan Uğur'u alarak Ter grubunu kuran Koray, bu grupla Kasım ayında "Hor Görme Garibi / Züleyha" 45'liğini çıkardı.

Bu grup denemeleri sonrasında Koray, genellikle solo çalışmalar yapıp yılları arasında Türkiye'deki müzik listelerinde üst sıralarda yer alan klasikleşmiş birçok esere imza attı. 1973'te bir kaç sene önce Lennon'a çaldığı "Mesafeler" 45'lik olarak yayınlandı. Arka yüzünde "Silinmeyen Hatıralar" şarkısının yer aldığı çalışmada Koray'a, davulda Sedat Avcı'nın yanı sıra elektro gitarda Attila Ertem ve bas gitarda Mehmet Tiber destek vermişti. Bu sırada Koray, 19 Ekim 1973'te Müge Duruman ile evlendi.1974 yılı ise Koray'ın en başarılı yıllarından biri oldu. Bu dönemde "Şaşkın / Eyvah", "Krallar / Dost Acı Söyler" ve "Feshupanallah / Komşu Kızı" 45'liklerini çıkaran Koray'a bateride Nihat Örerel, bas gitarda da Rauf Ülgün eşlik etti. "Krallar" plağının kapağında kendi çizimini kullan Koray, "Feshupanallah"ı kapağında ise yüzü boyalı bir halde yer alıyordu.

1975 yılının başında Koray, ilk uzun çaları Elektronik Türküler'i albümde kendisine Sedat Avcı ile bas gitarist Ahmet Güvenç eşlik ediyordu. Erkin Koray 1975-1984 yılları arasında kısa sürelerde Türkiye'ye gelişleri dışında Hollanda, Almanya ve Kanada'da yaşadı. Hakkında pek fazla bilgi olmayan bu dönemde, Estarabim, Arap Saçı gibi çok bilinen eserleri yayımladı. Koray, 1977 yılında Erkin Koray Tutkusu adlı uzunçaları yayınladı ve grubuna da aynı adı verdi. Bu grupta davulda Okay Temiz, gitarda Orhan Ünal, bas gitarda ise Harun Kolçak bulunmaktaydı. Albümde Koray'ın Hollanda'da kaydettiği iki İngilizce şarkı da bulunmaktaydı. Koray, albümden sonra tekrar bir süre Avrupa'ya çıktı.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Arapsaçı, Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim gibi efsane şarkıları ile bilinen usta sanatçı Erkin Koray 82 yaşında hayatını kaybetti. Geriye unutulmayacak onlarca eser bıraktı. Akciğerinde sorun olan Erkin Koray'ın ölümünün ardından hayatı da bir kez daha merak edildi. Erkin Koray 1941 yılında İstanbul'da doğdu. Bir kez evlilik yapan Erkin Koray'ın evliliği 1973 yılında oldu. Erkin Koray'ın eşi Müge Duruman olmuştur. Bu evlilikten Damla adında bir kızı olmuştur.

Erkin Koray kimdir?

Türk rock, Hard Rock ve Anadolu rock sanatçısı Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul'da doğdu.

Küçük yaşlarda, piyano öğretmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ve Önder Bali gibi müzisyenlere eğitmenlik yapan annesi Vecihe Koray'dan piyano öğrendi, daha sonra gitar çalmaya başladı. İstanbul Alman Lisesi'nde eğitim gördüğü 50'li yılların ikinci yarısında, arkadaşları ile kurduğu amatör topluluk olan Erkin Koray ve Ritimcileri ile dönemin güncel parçalarını çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından 60'lı yılların başına dek çalışmalarını yarı amatör yarı profesyonel olarak sürdürdü.

Özgün çalışmaları, doğu ve batı müziklerinde yaptığı çalışmalarla birçok müzisyeni etkilemiştir. Cemalim, Köprüden Geçti Gelin gibi çalışmaları ile Türk halk müziği, Nihansın Dideden, Kıskanırım gibi parçalar ile Türk sanat müziği eserlerini yorumlayarak Anadolu rock tarzının en önemli eserlerini vermiştir.

Şaşkın (Ala Ain Moulayiteen) (Dabke), Estarabim, Çöpçüler, Fesuphanallah gibi geniş kitlelerin beğenisini kazanan Arabesk-rock parçaların yanında, Mesafeler, Yağmur gibi psychedelic rocka uzanan ve Krallar, Akrebin Gözleri, Öfke gibi metal müzik olarak nitelendirilebilen birçok önemli çalışmaya imza atmıştır.