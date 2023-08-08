HDP İstanbul Büyükşehir adayı çıkaracak bombası! Barış Yarkadaş paylaştı

Yerel seçimlerde İstanbul'da dengeleri değiştirecek kulis gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Barış Yarkadaş, 2024 yerel seçimlerinde HDP'nin İstanbul'da aday çıkaracağını ve bu ismin Sırrı Süreya Önder olacağı kulisini paylaştı.

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2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasında payı olduğu söylenen HDP bu kez farklı bir tutum izleyeceği iddia edildi.

TV100'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Barış Yarkadaş, HDP İstanbul'da aday çıkaracağını söyledi.

Yarkadaş, aday çıkarmaması gereken yerde aday çıkararak yanlış tutum aldığını savundu.

İsmi Halkın Eşitlik Partisi olarak değiştirilecek

Yarkadaş, HDP'ye ilgili "HDP'nin İstanbul'da bir aday çıkaracağı, bu adayın da Sırrı Süreyya Önder olacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde HDP ve Yeşil Sol Parti kurultay yapacak. HDP kurumsal varlığını koruyacaklar ama pasif hale getirecekler. Yeşil Sol Parti'nin önümüzdeki kurultayda ismi Halkın Eşitlik Partisi olarak değiştirilecek." kulisini paylaştı.