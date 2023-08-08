Alkollü sürücü facia yarattı! Tarım aracına çarptı, iki kişi yaralandı

Bilecik'te alkollü bir şekilde araç kullanan bir kişi şerit ihlali yaptığı esnada karşı yönden gelen tarım aracına çarptı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Dereköy'den ilçe merkezine seyir halindeki 11 AAZ 581 plakalı otomobil sürücü Recep K., şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Hüseyin D. yönetimindeki tarım aracına çarptı.

Kazada tarım aracı sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Teyfide D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, otomobil sürücüsünün 1.18 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri sürücü Recep K. ‘yı ifadesi alınması için Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığına götürürken, ekipleri yaşanan kaza ile ilgili tahkikat başlattı.