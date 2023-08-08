Arzu Çerkezoğlu kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Adı CHP'de İstanbul İl Başkanlığı için geçiyor

Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı için DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun isminin CHP kulislerinde konuşulduğunu söyledi. Bu gelişme sonrası Arzu Çerkezoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. DİSK Başkanı olan Arzu Çerkezoğlu, aslen Artvinli ve 53 yaşında. Gerçek mesleği doktor olan Arzu Çerkezoğlu'nun eşi ise Dr. Ali Çerkezoğlu'dur.

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CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kimin geleceği merak konusu olurken kulislere sürpriz bir isim düştü. tv100 ekranlarında yayınlanan Taksim Meydanı programında konuşan Yarkadaş, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nu Kaftancıoğlu'nun aday olarak önerdiğini söyledi. Bu gelişme sonrası Arzu Çerkezoğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. DİSK Başkanı olan Arzu Çerkezoğlu, aslen Artvinli ve 53 yaşında. Gerçek mesleği doktor olan Arzu Çerkezoğlu'nun eşi ise Dr. Ali Çerkezoğlu'dur.

Arzu Çerkezoğlu kimdir?

Arzu Çerkezoğlu 11 Ağustos 1969 tarihinde Artvin'de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden patoloji uzmanı olarak mezun oldu. Doktor olduktan sonra sağlık sendikalarında yer aldı. Tüm Sağlık Sen ve SES’te şube başkanlığı görevini yürüttü. Kamu görevi sona erince 2001’de Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası'na (Dev Sağlık-İş) üye oldu. Burada genel başkanlık yaptı. 2013 Nisan ayında DİSK genel sekreterliğine seçildi. Gezi Parkı protestoları döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tutumları nedeniyle "aşırı sendikacı" olarak nitelendirildi. Haziran 2016'da Diyarbakır'da yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakıldı. Çerkezoğlu, Kani Beko'nun istifası sonrasında 15. Genel Kurul'da DİSK'in Genel Başkanı seçildi

Arzu Çerkezoğlu eşi kim?

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu ile evlidir.