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Togg'u aldığı fiyatın 3 katını teklif edenler oldu satmadı bir ay içerisinde 7 bin 259 kilometre yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Togg'u aldığı fiyatın 3 katını teklif edenler oldu satmadı bir ay içerisinde 7 bin 259 kilometre yaptı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un 43’üncü talihlisi Murat Gündoğdu, aracına 4 milyon TL teklif edildiği ancak satmadığını belirtti. Bir ay içerisinde 8 bin kilometreye yakın yol yaptığını söyleyen Gündoğdu, bu süre zarfı içerisinde araçla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.

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Türkiye’nin yerli milli doğuştan elektrikli otomobil Togg’un talihlileri araçlarını teslim almaya devam ediyor.

Çekilişin ardından T10X aracını teslim alan Murat Gündoğdu, aracı ile bir ay içerisinde 7 bin 259 kilometre yaptı. Bu zaman zarfında aracın arıza vermediğini belirten talihli, araç ile gezmenin çok keyifli olduğunu söyledi.

Kendi işyerine şarj istasyonu kurduran talihli, yaklaşık 230 TL’ye doldurduğu bataryası ile 500 kilometre yol yaptığını dile getirdi. Talihli, araca 4 milyon teklif geldiğini ve satmadığını belirtti.

“Lüks araç kullanan arkadaşlarım Togg’a binince tepkileri çok farklı oluyor”

Togg aracını aldığında duygularına hakim olamadığını belirten Murat Gündoğdu, “Togg çok farklı bir araç. Diğer araçlara binme isteğimi ortadan kaldırdı. Aracı alalı 1 ay oldu ve 1 ay içerisinde tam 7 bin 259 kilometre yol yaptım. Bu zaman zarfında araç hiçbir arıza vermedi. Telefonuma uygulama indirdim nerede şarj istasyonu olduğunu oradan takip edebiliyorum. Çekiliş sıram 43’tü ve sıram gelince aracımı aldım. Ödemesini yapmış insanların tamamına teslimatlar yapılıyor. Benim oturduğum ilçede toplamda 10 tane Togg araç var. İstanbul’da yolda sürüş halindeyken güzel tepkiler oluyor fakat ama Anadolu bölgesinde bu güzel tepki sele dönüşüyor. Başka marka lüks bir araca binen arkadaşlarım Togg’a binince tepkisi çok farklı oluyor” şeklinde konuştu.

“Araca 4 milyon teklif eden oldu asla satmayı düşünmedim”

Aracın bakımının olmadığını sözlerine ekleyen Gündoğdu, “Araç 40 bin kilometreye geldiğinde servise götürüyorsunuz öyle bir rutin bakıyorlar bu kadar. Onun haricinde balataları 50-60 binde değiştiriyorsunuz. Yağ, su, hava filtresi, mazot filtresi gibi değişecek hiçbir şeyi yok. Araca bindikten sonra inmiyorsunuz. Aracı aldığımdan beri geziyorum. Aracın keyfi çok farklı. Bu araçta olan özellikler birçok lüks araçta var fakat bu araç bizim ilk aracımız. O yüzden başa baş yarışması çok hoşuma gidiyor. Bizim ilk aracımız böyleyse diğer çıkartacağımız araçları düşünemiyorum. Aracı 1 milyon 290 bin TL’ye aldım. Araca 4 milyon teklif eden oldu asla satmayı düşünmedim. Ben bu araca binme şerefine nail oldum. Milliyetçi biri olarak ben para ile bu aracı değişmem. Aracımı işyerimde şarj ediyorum. Toplamda 230 TL’ye şarj ediyorum. Ortalamada 500 kilometre yol yapıyorum” ifadelerini kullandı.

"Araç 0-100 kilometre hıza yaklaşık 4.8 saniyede ulaşıyor”

Aracın özelliğine değinen Gündoğdu, “Sürüş sistemleri, otomatik park, ani otomatik frenleme, yardımcı sistemler gibi birçok özellik var araçta. Araç 0-100 kilometre hıza yaklaşık 4.8 saniyede ulaşıyor. Araç, virajlarda savurmuyor ve hızı kaç olursa olsun gaza bastığınız an ivmeyi tekrar yakalıyor” diye konuştu.

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