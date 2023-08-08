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Samsun'da boğulma vakası! Yüzerken kaybolan gencin cesedi bulundu

Samsun'da boğulma vakası! Yüzerken kaybolan gencin cesedi bulundu

Samsun'da geçtiğimiz günlerde denizde yüzerken kaybolan gencin cesedi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu bulundu.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi’nde oturan İlyas Sait Dündar (31) yakınları ile birlikte serinlemek için denize girdi.

Mesut Ayran (35) boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılırken, İlyas Sait Dündar denizde kayboldu. Dündar'ın cansız bedeni Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı Degak-01 Komutanlığı dalgıçları tarafından bu sabah suda bulundu. Gencin cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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