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Vefalı kardeş yaptıkları ile görenleri duygulandırdı! Felçli ağabeyini sırtında taşıyor

Vefalı kardeş yaptıkları ile görenleri duygulandırdı! Felçli ağabeyini sırtında taşıyor

Kayseri'de akülü aracı arızalanan felçli ağabeyini sırtında taşıyarak ihtiyaçlarını gideren adam görenleri duygulandırdı.

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Tomarzalı Hatem Doğan; felçli ağabeyini sırtında taşıyarak ağabeyinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Örnek bir davranış sergileyen Doğan; "Felçli ağabeyimiz bazı ihtiyaçları oluyor.

Akülü aracı arızalandığı için şu an kullanılamaz durumda. Bu yüzden ağabeyimi sırtımda götürüp, getiriyorum. Ömrüm yettiğince kendisini sırtımda taşımaya da devam edeceğim” dedi.

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