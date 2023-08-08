Vefalı kardeş yaptıkları ile görenleri duygulandırdı! Felçli ağabeyini sırtında taşıyor

Kayseri'de akülü aracı arızalanan felçli ağabeyini sırtında taşıyarak ihtiyaçlarını gideren adam görenleri duygulandırdı.

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Tomarzalı Hatem Doğan; felçli ağabeyini sırtında taşıyarak ağabeyinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Örnek bir davranış sergileyen Doğan; "Felçli ağabeyimiz bazı ihtiyaçları oluyor.

Akülü aracı arızalandığı için şu an kullanılamaz durumda. Bu yüzden ağabeyimi sırtımda götürüp, getiriyorum. Ömrüm yettiğince kendisini sırtımda taşımaya da devam edeceğim” dedi.