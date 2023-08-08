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İzmir'de sokak ortasında karısını darp etti! Baygınlık geçiren kadını bırakıp taksiyle kaçtı

İzmir'de sokak ortasında karısını darp etti! Baygınlık geçiren kadını bırakıp taksiyle kaçtı

İzmir Buca'da pazar alışverişi dönüşü boşanma aşamasında olduğu karısını darp eden şahıs baygınlık geçiren kadını bırakıp taksiyle kaçtı. O anlar yoldan geçen vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Olay geçtiğimiz pazar günü Göksü Mahallesi İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.İ. adlı kadın, annesi F.Y. ile pazar alışverişine giderken boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce E.H.İ., sokak ortasında karısını darbetmeye başladı. Daha sonra taksiye yönelen E.H.İ., karısının kendisine tokat atmaya kalkışması üzerine tekme ve yumruklarla kadını dövdü ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

Sokak ortasında darp kamerada

Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde boşanma aşamasındaki C.İ. ile E.H.İ. arasındaki tartışma ve ardından E.H.İ.'nin karısı C.İ.'yi darbettiği ve taksiyle olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Boşanma aşamasındaki kocasından aldığı darbeler sonucu yüzünde kanama meydana gelen kadının baygınlık geçirdiği anlar da yine görüntülere yansıdı.

Tutuklandı

Olayın ardından C.İ., boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ.'den şikayetçi oldu. Taksiyle olay yerinden kaçan saldırgan kocanın peşine düşen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.H.İ.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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