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Küçükçekmece'de evi ateşe verdi! Sebebine şoke olacaksınız

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Küçükçekmece'de evi ateşe verdi! Sebebine şoke olacaksınız

İSTANBUL Küçükçekmece'de ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına kızıp evini ateşe verdiği iddia edilen kişi, gözaltına alındı.

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Kehribar Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Polis, yangını evde yaşayan Şenol B'nin çıkardığı bilgisi üzerine bu kişiyi gözaltına aldı.

Tuşlu telefona sinirlenmiş

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şenol B'nin telefon istediği ağabeyinin kendisine tuşlu telefon almasına sinirlendiği için evini ateşe verdiği öne sürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan komşulardan Safiye Karay, Şenol B'nin 2-3 gündür ağabeyi dokunmatik telefon almadığı için "Yakacağım, yakacağım." dediğini aktardı.

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