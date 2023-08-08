Tourette sendromu nedir, belirtileri neler? Mete Gazoz'un hastalığı mı?

Dünya şampiyonu olan Mete Gazoz bir teşekkür konuşması yaptı ve bu madalya hepimizi dedi. Konuşması sırasında heyecanlandığı gözlerden kaçmayan Mete Gazoz'un konuşurken zaman zaman duraksaması, tekrar etmesi ve ani hareketleri bir hastalığı mı var sorusunu akıllara getirdi. Ailesi bu konuda bir açıklama yapmasa da genç sporcuda basit bir "Akıcılık bozukluğu" (Kekemelik/Hızlı Konuşma) olduğu ya da Tourette sendromu olduğu düşünülüyor.

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Mete Gazoz bir kez daha göğsümüzü kabarttı ve Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı. Rakibini 6-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Sevenlerine teşekkür konuşması yapan milli okçunun konuşması sırasında yaptığı istem dışı hareketler Mete Gazoz'un hastalığı ne sorusunu akıllara getirdi. Mete Gazoz'un hastalığı Tourette sendromu mu?

Tourette sendromu nedir?

Tourette sendromu, çocukluk döneminde başlayan, istem dışı gerçekleşen, devamlı tekrarlanan ani hareketler veya seslerden meydana gelen tikler olarak ifade edilen nörolojik bir hastalıktır. Tourette sendromu, Fransız Doktor Gerard Gilles de La Tourette tarafından ilk kez 1985 yılında tanımlanmıştır.

Tourette sendromlu kişiler, normal bir zekâ seviyesine sahiptir. Hastaların yaşam süreleri Tourette sendromu nedeniyle etkilenmez. Tourette sendromu, uzun yıllar süren bir kronik hastalıktır.

Hastalık boyunca belirtiler, kişide zaman içerisinde baskılanıp, tekrar artan bir grafik seyredebilir. Tikler, hapşurma gibi kontrol altıda alınamayan dürtülerdir. Göz kırpma, omuz silkme gibi istemsiz tiklerin dışında farklı sesler çıkarma, kötü söz söyleme, küfür etme gibi belirtilerde görülebilir.

Tourette sendromu, kişi için oldukça rahatsız edicidir. İstemsiz gerçekleştirdiği eylemler sonucunda kendine olan güveni azalır, sosyal yaşamı olumsuz etkilenir. Tourette sendromu görülen hastalarda belirtileri baskılamak için kendini zorlama oldukça sık rastlanan bir durumdur. Kişi, çevresi tarafından yanlış anlaşılmamak için tiklerini bir süre baskılayıp, yapmayabilir. Fakat bu hastalarda böyle bir zorlama tiklerin alevlenmesine neden olur. Aniden daha şiddetli belirtilerle tikler ortaya çıkabilir.